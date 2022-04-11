"رايت فارم" الإماراتية تجمع 2.8 مليون دولار من مستثمرين

قالت شركة التكنولوجيا الزراعية الإماراتية رايت فارم اليوم الاثنين، إنها جمعت 2.8 مليون دولار من مستثمرين منهم منصة المشاريع التابعة لشركة القابضة "إيه.دي.كيو" الاستثمارية في إمارة أبوظبي.

وشركة رايت فارم، منصة رقمية لربط الأعمال التجارية، وهي توفر المنتجات الطازجة من المزارع المحلية والدولية لقطاع الأغذية والتجزئة.

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وذكرت "رايت فارم" في بيان، أن جولة التمويل كانت بقيادة "دسربت إيه.دي" منصة دعم المشاريع الخاصة بالقابضة "إيه.دي.كيو"، وشركة إنهانس فنتشرز المتخصصة في بناء المشاريع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا.

وأضافت الشركة أن العائدات ستستخدم لدعم تطوير التكنولوجيا وخطط النمو الخاصة بالشركة.