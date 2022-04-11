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"سوسيتيه جنرال" يستعد للخروج من روسيا.. وافق على بيع "روسبنك"

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سوسيتيه جنرال
سوسيتيه جنرال
روسيا و أوكرانيا

"سوسيتيه جنرال" يستعد للخروج من روسيا.. وافق على بيع "روسبنك"

نقل حصته البالغة 99٪ في روسبنك إلى Interros Capital يتطلب موافقة تنظيمية

باريس - رويترز

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قال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي اليوم الاثنين، إنه وافق على بيع حصته في روسبنك Rosbank وشركات التأمين التابعة للمقرض الروسي.

وذكر سوسيتيه جنرال أن صفقة نقل حصته البالغة 99٪ في روسبنك إلى Interros Capital، وهي شركة روسية مرتبطة بالأوليغارشي فلاديمير بوتانين، تتطلب موافقة الجهات التنظيمية.

وقال البنك الفرنسي في بيان: "بهذه الاتفاقية، ستخرج المجموعة بطريقة فعالة ومنظمة من روسيا، مما يضمن استمرارية موظفيها وعملائها".

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في سلسلة من العقوبات المالية من الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا ضد روسيا، مما دفع الشركات الغربية لبيع أصولها الروسية.

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