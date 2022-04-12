توقعات بتجاوز إيرادات إعلانات "تيك توك" 11 مليار دولار في 2022

توقعت شركة الأبحاث Insider Intelligence أن تتضاعف إيرادات إعلانات تطبيق "تيك توك" 3 مرات خلال العام الحالي لتصل إلى أكثر من 11 مليار دولار، متجاوزة بذلك إجمالي مبيعات الشركتين المتنافستين، تويتر وسناب شات.

ومن المتوقع أن يأتي أكثر من نصف عائدات الإعلانات العام الحالي من الولايات المتحدة بحوالي 6 مليارات دولار.

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وقالت شركة الأبحاث إن هناك قفزة هائلة في قاعدة مستخدمي تيك توك في العامين الماضيين تجاوزت المليار مستخدم نشط.