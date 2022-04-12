بحجم جامبو.. "أمازون" تطرح سندات بـ12.7 مليار دولار على 7 شرائح

باعت شركة أمازون سندات بقيمة 12.75 مليار دولار لأغراض عامة للشركة والتي قد تشمل سداد الديون، بالإضافة إلى تمويل عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم في أول بيع للأوراق النقدية في غضون عام تقريباً.

وأصدر عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سندات كبيرة غير مضمونة على 7 شرائح، يصل أجل الشريحة الأطول منها إلى 40 عاماً بعلاوة 1.3% فوق سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وكانت آخر مرة استغلت فيها أمازون سوق الديون الأميركية عندما باعت 18.5 مليار دولار من السندات في مايو، والتي كانت أيضاً لأغراض عامة للشركة تضمنت إعادة تمويل محتمل للديون وإعادة شراء الأسهم.

وتم تسعير السندات التي تبلغ مدتها 40 عاماً على تلك الصفقة بـ95 نقطة أساس على سندات الخزانة.

وفي حين قفزت العوائد منذ إصدارها الأخير، أصبح بيع الديون الآن أمراً منطقياً لأن تكاليف الاقتراض قد تتجه إلى أعلى حيث يكافح الاحتياطي الفيدرالي التضخم ويقلص المعروض النقدي.

من جانبه، كتب كبير محللي الائتمان في بلومبرغ إنتليجنس، روبرت شيفمان، في مذكرة: "حتى مع وصولها مرة أخرى إلى أسواق الديون عالية الجودة، فمن المرجح أن تستمر جودة ائتمان (أمازون) في مسار تحسن".

وقال إن الميزانية العمومية للشركة آخذة في النمو، ومع وجود 50 مليار دولار من السندات المستحقة، يمكن أن تقترب من ديون شركة أبل الرائدة في القطاع والتي تزيد عن 100 مليار دولار على المدى المتوسط.

وبلغت السيولة النقدية وأشباه النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول في "أمازون" أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 96 مليار دولار في نهاية عام 2021.

وفي مارس، أعلنت "أمازون" عن تجزئة الأسهم بنسبة 20 إلى 1، وخطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار، مما أدى إلى ارتفاع السهم.

وكشفت المصادر أنه تم اختيار مجموعة غولدمان ساكس، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي لبيع السندات.