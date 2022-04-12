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طرح 20% من أسهم "فاديكو" في سوق "نمو".. 11 مايو

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السوق الموازية نمو
السوق الموازية "نمو"
سوق السعودية

طرح 20% من أسهم "فاديكو" في سوق "نمو".. 11 مايو

تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة المصانع العربية للمأكولات والألبان "فاديكو"، عن نية "فاديكو" عن نية الشركة في طرح 282 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراجها في السوق الموازية "نمو".

وحصلت الشركة على موافقة "تداول السعودية" على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وستبدأ فترة الطرح من يوم الأربعاء 11 مايو 2022، ويستمر لمدة 3 أيام عمل وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 مايو 2022.

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