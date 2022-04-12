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"الخدمات الأرضية" تفوز ضمن تحالف بعقد من "مطارات جدة" بـ342.8 مليون ريال

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الخدمات الأرضية السعودية
جانب من أعمال الشركة السعودية للخدمات الأرضية
سوق السعودية

"الخدمات الأرضية" تفوز ضمن تحالف بعقد من "مطارات جدة" بـ342.8 مليون ريال

لتشغيل وصيانة خدمات جسور الركاب والبوابات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية"، عن ترسية عقد تشغيل وصيانة خدمات جسور الركاب والبوابات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على تحالف الشركة السعودية للخدمات الأرضية والشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة مع شركة مطارات جدة "جدكو".

وقالت "الخدمات الأرضية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تبلغ نحو 342.77 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، لمدة 5 سنوات.

وسيقوم تحالف الشركة السعودية للخدمات الأرضية والشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة خدمات جسور الركاب والبوابات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ابتداءً من تاريخ استلام الموقع بعد تاريخ الترسية بـ 30 يوماً ولمدة 5 سنوات.

ويبدأ الأثر المالي اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022.

وتبلغ نسبة مشاركة الشركة السعودية للخدمات الأرضية في التحالف 51%.

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