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ملياردير أميركي يحث إيلون ماسك على تحويل مبنى "تويتر" لمأوى للمشردين

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جيف بيزوس وإيلون ماسك
جيف بيزوس وإيلون ماسك
إيلون ماسك

ملياردير أميركي يحث إيلون ماسك على تحويل مبنى "تويتر" لمأوى للمشردين

أكد أن ذلك يسهل على الموظفين الراغبين في التطوع

دبي - العربية.نت

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طرح رئيس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، فكرة تحويل المقر الرئيسي لشركة تويتر إلى مأوى للمشردين، لتحفز بدورها الملياردير جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون الذي غرّد مؤيداً للفكرة.

وكان ماسك نشر استطلاعاً للرأي حول الفكرة السبت الماضي، قائلا: "ليس هناك أحد على أية حال، في إشارة واضحة إلى سياسة الشركة للسماح للموظفين بالعمل عن بُعد"، وأضاف: "أنا جاد بشأن الأمر".

وتأتي التغريدات قبل أيام فقط من استعداد ماسك للانضمام إلى الرئيس التنفيذي للشركة، باراغ أغراوال، في اجتماع للرد على أسئلة الموظفين.

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وقال ماسك في التغريدة: "لتحويل المبنى الرئيسي لشركة تويتر إلى مأوى للمشردين حيثما لا يوجد أحد هناك على أية حال".

ورد الملياردير بيزوس، يوم الأحد من خلال نشر رابط لتقرير حول ملجأ للمشردين ملحق بمبنى مكاتب أمازون، مشيراً إلى إمكانية تحويل جزء من مبنى "تويتر" لمأوى، مما يسهل الأمر على الموظفين الراغبين في التطوع.

ووصف ماسك الاقتراح بأنه فكرة رائعة.

يشار إلى أن الاستطلاع الذي نشره ماسك، انتهى بتصويت 91% لصالح تحويل المبنى إلى ملجأ.

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