.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح الشركات السعودية المدرجة ترتفع 106% إلى 147 مليار ريال بالربع الرابع

  • الخط
سوق السعودية
شاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

أرباح الشركات السعودية المدرجة ترتفع 106% إلى 147 مليار ريال بالربع الرابع

ارتفعت بنسبة 122.7% في العام 2021 إلى 525.8 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة الجزيرة كابيتال، إن صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع بنسبة 106.4% في الربع الرابع من 2021 إلى 147.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 71.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت الجزيرة كابيتال، في تقرير حديث، أن الزيادة نتيجة ارتفاع صافي ربح قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية، كما يمكن أن يرجع ذلك إلى المقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الذي تأثر سلبًا بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ما أدى لارتفاع أسعار النفط الخام والتعافي الاقتصادي وزيادة الطلب العالمي على دعم صافي ربح الشركات في الربع الرابع من 2021.

وأوضحت أن صافي ربح قطاع الطاقة ارتفع في الربع الرابع من 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 125.8% والذي يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي ربح شركة أرامكو السعودية خلال نفس الفترة بمقدار 64.9 مليار ريال، حيث ارتفع صافي ربح الشركة إلى 116.6 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام المبيعات وتحسن هامش صافي ربح التكرير والكيماويات.

وكالة الطاقة: إمدادات النفط الروسية ستنخفض 3 ملايين برميل يوميا في مايو طاقة نفط وغاز وكالة الطاقة: إمدادات النفط الروسية ستنخفض 3 ملايين برميل يوميا في مايو

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك في الربع الرابع من 2021 عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 38.7% بسبب رئيسي من تحقيق البنك السعودي الفرنســي أعلى نمو في الربع الرابع من 2021 عند 993 مليون ريال مقابل خسارة بقيمة 93.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، جاء الارتفاع نتيجة انخفاض مخصصات خسـائر الائتمان بنســبة 80% حيث بلغت 168 مليون ريال، مقابل 854 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الجزيرة كابيتال، أن صافي ربح الشركات استمر في الاتجاه الصاعد خلال الربع الرابع من 2021، حيث يعكس آفاق النمو القوية للاقتصاد بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتعافي الإنفاق الاستهلاكي.

وذكرت الجزيرة كابيتال، أن صافي ربح الشركات المدرجة ارتفع بنسبة 122.7% في العام 2021، إلى 525.8 مليار ريال، بسبب رئيسي من ارتفاع صافي ربح الربع الثاني من 2021 بنسبة 374.6% وبنسبة 126.9% في الربع الثالث من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا
اكتشف المزيد