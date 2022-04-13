بنوك
أرباح أكبر بنك أميركي تتراجع في الربع الأول بسبب تباطؤ الصفقات
حقق "جي بي مورغان" أرباحاً قدرها 8.28 مليار دولار مقارنة بـ 14.3 مليار دولار قبل عام
أعلن بنك جي بي مورغان JPMorgan Chase & Co اليوم الأربعاء، عن انخفاض أرباح الربع الأول، متأثرة بالتباطؤ في إبرام الصفقات الناجم عن الصراع في أوكرانيا وتراجع عائدات التداول.
حقق أكبر بنك أميركي من حيث الأصول أرباحاً قدرها 8.28 مليار دولار، أو 2.63 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 مارس، مقارنة بـ 14.3 مليار دولار، أو 4.50 دولار للسهم قبل عام.
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وتوقع المحللون في المتوسط أرباحاً تبلغ 2.69 دولار للسهم، وفقًا لـ"رفينيتيف". ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأرقام المبلغ عنها قابلة للمقارنة مع التقديرات.
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