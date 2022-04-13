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"سلوشنز" توقع عقداً مع "إس تي سي" بـ195 مليون ريال لتجديد برمجيات أوراكل

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سوق السعودية

"سلوشنز" توقع عقداً مع "إس تي سي" بـ195 مليون ريال لتجديد برمجيات أوراكل

الأثر المالي للعقد يظهر في أعمال سلوشنز بالربع الثاني 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توقيعها عقدا مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" - طرف ذو علاقة- لتنفيذ مشروع تجديد رخص برمجيات أوراكل لمدة 3 سنوات، بقيمة تبلغ 195 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن نطاق هذا العقد يتمثل بالقيام بكافة الأعمال والخدمات اللازمة لتنفيذ مشروع تجديد رخص برمجيات أوراكل، والذي يشمل تجديد اتفاقية الرخص الخاصة بأنظمة أوراكل وإدارتها.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثاني من السنة الحالية 2022، وتصل مدة العقد إلى 36 شهرا.

وذكرت أن "إس تي سي" تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز.

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