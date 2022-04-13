"سمو العقارية ": استئجار واستثمار أرض في الرياض بـ19.3 مليون ريال

أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيعها عقد إيجار طويل المدة مع نادي الشباب السعودي بتاريخ 12 أبريل 2022، بغرض استئجار واستثمار أرض النادي الواقعة على طريق الملك فهد وطريق العليا (الشريط التجاري) بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن مساحة الأرض تبلغ 42.97 ألف متر مربع، مضيفة أنه تم استئجار الأرض لإقامة مشاريع تجارية وسكنية وترفيهية وفنادق وخلافها.

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وبينت أن مدة العقد، تبلغ 25 سنة ميلادية بقيمة إيجارية سنوية قدرها 19.3 مليون ريال.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد على القوائم المالية وقائمة المركز المالي ابتداء من استلام الموقع، لافتة إلى أنه لا يوجد في العقد أطراف ذات علاقة.