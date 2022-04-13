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"غوغل" تستثمر 9.5 مليار دولار في أميركا خلال 2022

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"غوغل" تستثمر 9.5 مليار دولار في أميركا خلال 2022

الشركة تعتزم التوسع بمركز البيانات في ولاية نيفادا

دبي - العربية.نت

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تخطط شركة غوغل لاستثمار 9.5 مليار دولار في مكاتب ومراكز البيانات هذا العام، وذلك مقارنة باستثمارها 7 مليارات دولار العام الماضي.

وأوضحت "غوغل" أن هذا الاستثمار سيسهم في خلق 12 ألف وظيفة بدوام كامل في 2022، فيما سيركز الاستثمار على مراكز البيانات في ولايات عدة تتضمن نيفادا ونبراسكا وفرجينيا.

وتعتزم الشركة افتتاح مكتب جديد في أتلانتا هذا العام، وتوسيع مركز البيانات في ولاية نيفادا.

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