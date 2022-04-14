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أرامكو تعلن نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح في 15 مايو

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أرامكو

أرامكو تعلن نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح في 15 مايو

عملاق النفط السعودي حقق قفزة في صافي الربح في 2021 بنسبة بلغت 124.4%

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، إنها ستعلن عن توزيعات الأرباح والنتائج المالية للربع الأول 2022، إلى جانب التقرير الفصلي الأولي في 15 و16 مايو المقبل على التوالي.

وكان عملاق النفط السعودي، حقق قفزة في صافي الربح في العام 2021 بنسبة بلغت 124.4%.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف.

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وعكست الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2021، بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار).

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