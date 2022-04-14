توصية بتخفيض رأسمال "البحر الأحمر العالمية" 48% ثم زيادته بـ150 مليون ريال

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن رأس المال قبل التخفيض 600 مليون ريال، سينخفض إلى 309.39 مليون ريال، بنسبة تخفيض 48.44%.

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ترجع عملية التخفيض لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعماً لخططها المستقبلية، عبر إلغاء عدد نحو 29 مليون سهم، من خلال تخفيض 1 سهم لكل 2.065 سهم.

وسيكون التخفيض في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وقرر مجلس الإدارة تعيين شركة الراجحي كابيتال كمستشار مالي بخصوص تخفيض وزيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان في حينه عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية – بعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال – بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 459.4 مليون ريال، بنسبة زيادة 48.48%، عبر إضافة عدد 15 مليون سهم.

وستقوم الشركة باستخدام عملية زيادة رأس المالي في دعم رأس المال العامل وتعزيز الملاءة المالية للشركة وإنشاء مصنع حديث للشركة بالمنطقة الوسطى وتطوير قدرات الشركة في مجال إدارة المجمعات السكنية وأغراضها الأخرى.