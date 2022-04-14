عمومية "أسمنت نجران" توافق على توزيع أرباح نقدية 2.5% عن النصف الثاني من 2021
بإجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال
أعلنت شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، حيث وافقت الجمعية العامة العادية للشركة خلال اجتماعها أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021 بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
وأوضحت أنه بذلك يصبح إجمالي الأرباح التي تم توزيعها والتي سيتم توزيعها عن عام 2021، هو (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 170 مليون ريال.
وأضافت أن الجمعية وافقت أيضاً على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
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