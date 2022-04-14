مساهمو "الوطنية" يقرون زيادة رأس المال عبر أسهم حقوق أولوية بـ 98.65%

وافق مساهمو الشركة الوطنية للتأمين "الوطنية"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة 98.65%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن رأس المال يصبح بعد الزيادة 400 مليون ريال، فيما بلغ رأس المال قبل الزيادة 200 مليون ريال.

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ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 40 مليون سهم، مقابل 20 مليون سهم قبل الزيادة. وتكون نسبة الزيادة 1 حق لكل سهم.

وتهدف "الوطنية" من زيادة رأس المال دعم خطط الشركة المستقبلية مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

وتتمثل طريقة تغيير رأس المال عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 20 مليون سهم عادي.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي بيان منفصل، أعلنت "تداول السعودية"، أنه بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس على أساس سعر 20.48 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وسيتم إيداع حقوق أولوية الشركة الوطنية للتأمين في محافظ المساهمين يوم الاثنين بتاريخ 18 أبريل 2022.