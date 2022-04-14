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مساهمو مصرف الإنماء يقرون توزيع 4% أرباحاً نقدية

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مصرف الإنماء
فرع تابع لمصرف الإنماء
بنوك السعودية

مساهمو مصرف الإنماء يقرون توزيع 4% أرباحاً نقدية

عن النصف الثاني من 2021

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو مصرف الإنماء خلال اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021 بنحو 795.13 مليون ريال بواقع 0.40 ريال للسهم، تمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وقال المصرف، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية "مركز إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين بتاريخ 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 أبريل 2022.

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ووافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي حسابات المصرف والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

كانت النتائج المالية السنوية لمصرف الإنماء قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 37.79% في 2021 إلى نحو 2.71 مليار ريال، مقابل نحو 1.97 مليار ريال أرباحه في 2020.

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