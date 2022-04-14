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"المعمر" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بـ500 مليون ريال

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سوق السعودية

"المعمر" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بـ500 مليون ريال

"ساسكو" توقع اتفاقية تمويل مع بنك البلاد بقيمة 375 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 500 مليون ريال.

وتمتد فترة التمويل حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.

من جانبها، أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 375 مليون ريال.

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ويشمل هذا التمويل قرض طويل الأجل بقيمة 300 مليون ريال يسدد بأقساط نصف سنوية على مدار 10 سنوات متضمنا 3 سنوات فترة سماح.

وسيستخدم لتمويل جزء من الاستحواذ على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة.

هذا إضافة إلى 75 مليون ريال للتحوط من مخاطر تقلبات معدلات الربح العائمة وتثبيت معدل الربح.

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