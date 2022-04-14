.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الوطنية للتعليم" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصص ملاك "السلام للتعليم والتدريب"

  • الخط
الشركة الوطنية للتربية والتعليم
الشركة الوطنية للتربية والتعليم
سوق السعودية

"الوطنية للتعليم" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصص ملاك "السلام للتعليم والتدريب"

لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الشراء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبرمت الشركة الوطنية للتربية والتعليم السعودية، مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء كامل حصص مُلاك شركة السلام للتعليم والتدريب- شركة ذات مسؤولية محدودة (المالكة لمدارس السلام الأهلية في مدينة الخبر) لتكون مملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 100% عند التوصل إلى اتفاق نهائي وذلك بمقابل نقدي.

وتشمل قائمة مُلاك شركة السلام للتعليم والتدريب كلا من شركة قطاف القابضة، وشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة.

وتستهدف مذكرة التفاهم التوصل إلى اتفاق نهائي لشراء الشركة الوطنية للتربية والتعليم كامل حصص مُلاك شركة السلام للتعليم والتدريب، لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الشراء.

كما تفاهم الطرفان على تحديد قیمة الصفقة النھائیة بعد الانتھاء من أعمال الفحص النافي للجھالة .

وسيبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوم عمل قابلة للتجديد.

وسيظهر الاثر المالي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة
اكتشف المزيد