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"بلتون" تتوقع انتعاشاً في إيرادات شركات المواد الغذائية بالسعودية

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أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (رويترز)
أحد متاجر المواد غذائية في السعودية (رويترز)
شركات

"بلتون" تتوقع انتعاشاً في إيرادات شركات المواد الغذائية بالسعودية

توقعت نمواً لشركات الأغذية المصرية رغم التحديات التي تواجهها

دبي - العربية.نت

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توقع تقرير لشركة "بلتون" حول القطاعات الاستهلاكية في السعودية ومصر، أن تنتعش إيرادات شركات المواد الغذائية في السعودية خلال الربع الأول من هذه السنة مع تحسّن الطلب وزيادة السياحة الوافدة.

وأشار التقرير إلى أن هوامش الربحية ستظل تحت الضغط بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.

في المقابل، قال إنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه شركات الأغذية في مصر، إلا أنه من المتوقع أن يشهد عدد من الشركات الرئيسية في القطاع نمواً جيداً.

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