"ساسكو": تسهيلات ائتمانية من "مصرف الراجحي" بـ 1982 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن قيمة التسهيلات 1.982 مليار ريال.

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تشمل هذه التسهيلات تمويلا طويل الأجل بقيمة 875 مليون ريال، وتمويلا قصير الأجل بقيمة 50 مليون ريال.

كما يشمل ضمانات بنكية بقيمة مليار ريال، وحد التحوط بقيمة 57.2 مليون ريال.

وستقوم الشركة باستخدام التمويل كويل الأجل لغرض شراء محطات جديدة وتطوير المحطات الحالية، وجزء من تمويل الاستحواذ على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة وتمويل رأس المال العامل.

أما التمويل قصير الأجل فيستخدم لتمويل رأس المال العامل. كما ستتحوط من مخاطر تقلبات معدلات الربح العائمة وتثبيت معدل الربح.

وفيما يتعلق بمدة التمويل طويل الأجل:

• يسدد التمويل (200 مليون ريال) على 7 سنوات تشمل سنتن فترة سماح.

•يسدد التمويل (150 مليون ريال) على 6 سنوات.

• يسدد التمويل (525 مليون ريال) على 10 سنوات تشمل 3 سنوات فترة سماح.

تمويل قصير الأجل:

• يسدد التمويل (50 مليون ريال) يمتد إلى 3 أشهر من تاريخ السحب.