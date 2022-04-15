مشروع لـ"ديوا" بـ570 مليون دولار قد يتأجل بسبب مشاكل سلاسل الإمداد

يتجه مشروع تابع لشركة "ديوا" الإماراتية لإنتاج الطاقة المتجددة نحو التأجيل مع استمرار مشاكل سلاسل الإمداد العالمية وضغوط تعاني منها الشركات حول العالم لتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة بما في ذلك صناعة الألواح الشمسية، بحسب ما ذكرته مصادر على اطلاع بالأمر لـ"العربية.نت".

وقالت المصادر إن مشروع المرحلة الخامسة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم، قد يتم تأجيله نحو 9 أشهر إلى الربع الثالث من العام المقبل بعد أن كان يفترض أن يبدأ في مطلع العام المقبل، لكن التعطل الذي تعانيه سلاسل الإمداد في العالم يضغط على الجدول الزمني الذي وضع مسبقا.

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وينفذ مشروع المرحلة الخامسة والتي تبلغ طاقتها نحو 900 ميغاوات وتبلغ استثماراتها نحو 570 مليون دولار تحالف تقوده "أكوا باور" ومؤسسة الخليج للاستثمار.

ومن المتوقع أن تعمل هذه المرحلة وحدها على تلبية حاجات 270 ألف وحدة سكنية من الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.18 مليون طن سنوياً في دبي، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.

وستحتفظ هيئة كهرباء ومياه دبي بحصة 60% من المشروع وستكون الجهة المستفيدة من المشروع بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً.

ويتزامن التأجيل المنتظر مع إدراج الشركة في سوق دبي المالي بعد طرح عام أولي الأكبر في تاريخ السوق منذ 15 عاما وسط إقبال قوي من قبل المستثمرين على الاكتتاب في أسهم الشركة.

وأضافت المصادر أن تعطل سلاسل الإمداد يلقي بظلاله أيضا على حزمة من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى في البلاد من بينها مشروع الظفرة والذي يستهدف إنتاج 1.5 غيغا وات وتعمل على تطويره EDF وJinko.