اقتصاد تركيا
"بلومبرغ": نشر الأبحاث الاقتصادية في تركيا سيحتاج موافقة مسبقة
السجن 3 سنوات في حال نشر البيانات غير الموافق عليها
كشفت وكالة بلومبرغ عن مسودة قانون مرجح تقديمها للبرلمان التركي قريباً، حيث يمنع القانون نشر أي أبحاث اقتصادية من دون الحصول على موافقة مسبقة من وكالة الإحصاء الرسمية التركية.
وسيتعرض الباحثون الاقتصاديون أو المؤسسات البحثية لعقوبة السجن ثلاث سنوات في حال نشروا البيانات غير الموافق عليها من الوكالة، والتي بدورها تحتاج شهرين لتقييم منهجية البحث.
مادة اعلانية
ويواجه الاقتصاد التركي ضغوطاً بسبب ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وتراجع قوي لليرة التركية.
اقرأ أيضاً
-
أخبار "تويتر" تشعل مواقع التواصل.. وحرب تصريحات بين كبار الملاكتوقعات بلجوء إدارة الشركة لأساليب جديدة لمنع استحواذ ماسك "العدائي" شركات
-
أسعار البنزين الجديدة في مصر بعد زيادتهافي زيادة هي الخامسة منذ تأسيس لجنة التسعير بأكتوبر 2019 اقتصاد
-
"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع تراجع أسهم النمو بفعل ارتفاع عوائد السندات"ستاندرد آند بورز" يهبط 1.22%.. و"ناسداك" 2.15% أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية