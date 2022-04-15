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"سابك" تُكمل صفقة الاستحواذ على حصة "كلارينت" البالغة 50% في "ساينتفيك ديزاين"

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سوق السعودية

"سابك" تُكمل صفقة الاستحواذ على حصة "كلارينت" البالغة 50% في "ساينتفيك ديزاين"

في خطوة ترسخ نموها في سوق المنتجات المتخصصة

دبي - العربية.نت

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أكملت "سابك" الشركة العالمية الرائدة في مجال الكيماويات المتنوعة، صفقة شراء حصة "كلارينت" البالغة 50% في "ساينتفيك ديزاين"، ما يمنح "سابك" الملكية الكاملة للشركة الرائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وستسهم هذه الخطوة في ترسيخ نمو "سابك" في سوق المنتجات المتخصصة، كما ستساعد "سابك" على تلبية الطلب المتزايد على الحفازات، وترفع من مستوى موثوقية الإمدادات، وتعزز الابتكار في هذا القطاع.

وكانت "سابك"، أعادت تنظيم أعمالها في مجال المنتجات المتخصصة العام الماضي بجعلها وحدة أعمال استراتيجية بكيان مستقل سعياً إلى إطلاق العنان أمام فرص التوسع الداخلي والخارجي غير المعتمدة على ديناميكيات مواد اللقيم.

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