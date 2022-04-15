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"سفين فيدرز" التابعة لموانئ أبوظبي توقع اتفاقية مع "سيف باور تيك"

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خلال توقيع الاتفاقية (وام)
سوق أبوظبي

"سفين فيدرز" التابعة لموانئ أبوظبي توقع اتفاقية مع "سيف باور تيك"

لتعزيز خدمات الشحن بين الفجيرة وبنغلاديش

أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الجمعة أن شركة سفين فيدرز، ذراع عمليات الشحن البحري التابعة لها، أبرمت اتفاقية طويلة الأمد مع شركة سيف باور تيك المحدودة والمدرجة في بنغلاديش والتي تغطي أنشطتها مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والهندسة المدنية وقطاعات الطاقة.

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين في مجال خدمات شحن البضائع بين الفجيرة وبنغلاديش لمدة 15 عاماً، حيث ستقوم "سفين فيدرز" بتوفير 8 ناقلات بضائع سائبة من فئة "سوبراماكس" ذات حمولة تبلغ 55,000 طن لشركة سيف باور تيك وفق عقود تأجير سفن بضائع الشحن لتسهيل وتيسير التجارة البحرية.

كما سيقوم الجانبان بإدارة وتشغيل خدمات شحن البضائع السائبة، وتشمل مجالات التعاون المحتملة الأخرى بين الجانبين تأجير رصيف بحري وعبّارات لتطوير وتحسين عمليات نقل البضائع، وتبني حلول التخزين المتطورة التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي.

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وإضافة إلى تيسير حركة البضائع العامة والصلبة بين ميناء الفجيرة في دولة الإمارات والمرافق المينائية في كل من شيتاغونغ ومونغلا في بنغلاديش، فإن خدمات البضائع السائبة الجديدة تشمل عمليات نقل البضائع إلى شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وغيرها من الوجهات العالمية.

وتغطي الاتفاقية أيضاً عدداً من مجالات التعاون المستقبلي التي سيقوم فيها الجانبان بتطوير بنى تحتية ومشاريع بحرية في كل من بنغلاديش ودولة الإمارات والاستثمار فيها.

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