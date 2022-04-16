تونس تعرض بيع أسهم شركة طيران صادرتها من صهر بن علي

قالت شركة الكرامة القابضة التونسية، يوم الجمعة، إن تونس عرضت بيع أسهم‭‭ ‬‬صادرتها في شركة الطيران الخاصة نوفلاير من صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة 2011.

وذكرت الشركة أن آخر موعد لتقديم عروض المستثمرين هو 19 مايو/ أيار المقبل.

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وشركة الكرامة القابضة مكلفة بالتصرف في الأملاك المصادرة من أقارب بن علي بعد ثورة 2011.

وتملك الدولة 23.8% من أسهم نوفلاير. وكانت هذه الأسهم في السابق مملوكة لبلحسن الطرابلسي، صهر بن علي الذي فر من البلاد أثناء الثورة، لكن الدولة صادرتها ضمن عدة عقارات وممتلكات أخرى.

وبيع أسهم في عدة شركات وبنوك من بين المقترحات التي قدمتها الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي حتى يتسنى لها الحصول على مزيد من المساعدات المالية.

وتسعى تونس، التي تعاني من أسوأ أزماتها المالية، للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل خفض الدعم وبيع بعض الشركات الحكومية.