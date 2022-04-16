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هذه أكبر الشركات العالمية المنتجة لأشباه الموصلات.. سامسونغ بالصدارة

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سامسونغ
سامسونغ
سامسونغ

هذه أكبر الشركات العالمية المنتجة لأشباه الموصلات.. سامسونغ بالصدارة

73.2 مليار دولار إيرادات سامسونع من بيع أشباه الموصلات في عام

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أبحاث السوق العالمية "جارتنر"، إن سوق أشباه الموصلات العالمية نمت بنسبة 26% في عام 2021 إلى 595 مليار دولار في العام 2021، بزيادة 26.3% عن العام السابق.

وحققت سامسونغ إلكترونيكس 73.2 مليار دولار في أعمالها من أشباه الموصلات في العام الماضي، لتحتل المرتبة الأولى في العالم متقدمة على إنتل، نقلاً عن وكالة "يونهاب".

وهذه هي المرة الأولى التي تتقدم سامسونغ فيها على إنتل منذ العام 2018.

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وبلغت حصة سامسونغ في سوق أشباه الموصلات 12.3%، وهي أعلى قليلا من حصة إنتل البالغة 12.2%.

وسجلت مبيعات إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية 36.4 مليار دولار العام الماضي، وحققت حصتها السوقية 6.1% لتأتي في المركز الثالث، وجاءت الشركتان الأميركيتان ميكرون (4.8%) وكوالكوم (4.6%) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

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