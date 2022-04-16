هذه أكبر الشركات العالمية المنتجة لأشباه الموصلات.. سامسونغ بالصدارة

قالت شركة أبحاث السوق العالمية "جارتنر"، إن سوق أشباه الموصلات العالمية نمت بنسبة 26% في عام 2021 إلى 595 مليار دولار في العام 2021، بزيادة 26.3% عن العام السابق.

وحققت سامسونغ إلكترونيكس 73.2 مليار دولار في أعمالها من أشباه الموصلات في العام الماضي، لتحتل المرتبة الأولى في العالم متقدمة على إنتل، نقلاً عن وكالة "يونهاب".

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وهذه هي المرة الأولى التي تتقدم سامسونغ فيها على إنتل منذ العام 2018.

وبلغت حصة سامسونغ في سوق أشباه الموصلات 12.3%، وهي أعلى قليلا من حصة إنتل البالغة 12.2%.

وسجلت مبيعات إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية 36.4 مليار دولار العام الماضي، وحققت حصتها السوقية 6.1% لتأتي في المركز الثالث، وجاءت الشركتان الأميركيتان ميكرون (4.8%) وكوالكوم (4.6%) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.