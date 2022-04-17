أرباح "أسلاك" ترتفع 61% في الربع الأول لـ26 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، ارتفاع أرباح الربع الأول من 2022 بنسبة 61.49% إلى 26 مليون ريال، مقابل 16.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 229% في الربع الأول، قياسا على أرباح 7.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى نمو حجم المبيعات على الرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية وانخفاض المصاريف المحملة علي المدينين التجاريين.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 31.86% في الربع الأول إلى 298.8 مليون ريال، من 226.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.