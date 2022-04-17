سوق السعودية
تراجع أرباح "ينساب" في الربع الأول 36.6% لـ283 مليون ريال
الأرباح التشغيلية تراجعت 19% إلى 428.9 مليون ريال
تراجعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" 36.6% في الربع الأول من 2022، إلى 283 مليون ريال، مقابل 420.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2021.
وعلى أساس فصلي، انخفضت الأرباح 15.5%، حيث كانت في الربع السابق 335 مليون ريال.
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وانخفضت الأرباح التشغيلية للشركة 19% في الربع الأول إلى 428.9 مليون ريال، مقابل 531.5 مليون ريال في الربع الأول من 2021.
وقالت "ينساب" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن تراجع أرباح الربع الأول يعود إلى ارتفاع متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، علما بأن هناك ارتفاعا في الكميات المبيعة.
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