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مساهمو "ثمار القابضة" يوافقون على مقترح إعادة التنظيم المالي

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ثمار القابضة مناسبة
ثمار
سوق السعودية

مساهمو "ثمار القابضة" يوافقون على مقترح إعادة التنظيم المالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة السعودية، عن نتائج اجتماع التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس، وذلك في ضوء حكم المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 20/08/1443هـ الموافق 23/03/2022 والقاضي باعتماد تاريخ تصويت المساهمين على المقترح.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن 99.57%، من المساهمين وافقوا على مقترح إعادة التنظيم المالي.

وذكرت أن ما نسبته 0.19%، من المساهمين لم يوافقوا على المقترح فيما امتنع 0.23%، من المساهمين عن التصويت.

كانت شركة ثمار التنمية القابضة، قد أعلنت الأربعاء الماضي أن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، قررت قبول مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.

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