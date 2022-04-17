مساهمو "ثمار القابضة" يوافقون على مقترح إعادة التنظيم المالي

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة السعودية، عن نتائج اجتماع التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس، وذلك في ضوء حكم المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 20/08/1443هـ الموافق 23/03/2022 والقاضي باعتماد تاريخ تصويت المساهمين على المقترح.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن 99.57%، من المساهمين وافقوا على مقترح إعادة التنظيم المالي.

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وذكرت أن ما نسبته 0.19%، من المساهمين لم يوافقوا على المقترح فيما امتنع 0.23%، من المساهمين عن التصويت.

كانت شركة ثمار التنمية القابضة، قد أعلنت الأربعاء الماضي أن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، قررت قبول مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.