"أنعام القابضة" تحصل على تمويلات إسلامية بـ160 مليون ريال

أعلنت شركة "مجموعة أنعام الدولية القابضة" حصولها على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الإنماء بقيمة 160 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن عقاري عبارة عن مبنى تجاري يقع في مدينة جدة على شارع الأمير سلطان، وتصل مدة التمويل إلى 10 سنوات.

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وأضافت أن الهدف من التسهيلات تمويل جزء من قيمة شراء مبنى تجاري يقع في مدينة جدة على شارع الأمير سلطان، وسيتم استخدام القرض بعد إنهاء تقارير الفحص النافي الجهالة القانونية والمالية.