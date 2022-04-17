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"التجاري الدولي" يحقق 4.259 مليار جنيه أرباحاً خلال الربع الأول 2022

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البنك التجاري الدولي مناسبة
البنك التجاري الدولي
بنوك مصر

"التجاري الدولي" يحقق 4.259 مليار جنيه أرباحاً خلال الربع الأول 2022

سجل صافي الدخل 6.717 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.667 مليار جنيه قبل عام

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حقق البنك التجاري الدولي CIB أرباحا بقيمة 4.259 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 2.873 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقا للقوائم المالية المجمعة للبنك.

وأظهرت القوائم المالية أن أرباح البنك التجاري الدولي قبل الضرائب سجلت نحو 6.142 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 4.088 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

وسجل صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري، 6.717 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.667 مليار جنيه قبل عام.

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كما أظهرت القوائم المالية ارتفاع حجم أصول البنك خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 524.816 مليار جنيه مقابل 498.235 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وارتفعت محفظة قروض العملاء إلى 158.490 مليار جنيه بنهابة مارس 2022، من 145.575 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، فيما ارتفعت محفظة الودائع إلى 429.022 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 407.241 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

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