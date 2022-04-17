"اللجين القابضة" تؤكد استمرار تنفيذ خطتها برفع نسبة تملكها في "ناتبت"

أعنت شركة اللجين القابضة تنظيم لقاء هاتفي مع المحللين الماليين وممثلي عدد من الجهات الاستثمارية لمناقشة الأداء التشغيلي والنتائج المالية لعام 2021 وتوضيح إجراءات ونتائج دمج الأعمال وتوحيد القوائم المالية مع شركة ناتبت التابعة.

وأكدت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، استمرار العمل لتنفيذ خطتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية أصول الشركة وتحسين أعمالها وذلك عن طريق رفع نسبة تملكها في شركة ناتبت بالاستمرار في الاستحواذ على حصص تملك إضافية، وبحث خيار دمج شركة ناتبت مع شركة اللجين لرفع الكفاءة وتسهيل الأعمال لما يخدم مصلحة ملاك الشركتين، بعد الوفاء بجميع المتطلبات وأخذ جميع الموافقات اللازمة.

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كما تلتزم اللجين بحسب بيانها، بالتعامل الأمثل مع ما تملكه الشركة من أسهم خزينة تزيد عن 19.8 مليون سهم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة وبما يخدم مساهمي الشركتين، على أن تكون أولوية الخيارات هو استخدام هذه الأسهم لشراء أسهم إضافية من أسهم شركة ناتبت عن طريق المبادلة باسهم شركة اللجين وصولا للاندماج الكامل بين الشركتين، بعد أخذ الموافقات المطلوبة والالتزام بكافة المتطلبات ذات الصلة.

وقالت إنها ستعمل على سياسة مستقرة لتوزيع الأرباح توازن بين إقرار توزيعات سنوية متوافقة مع متوسط توزيعات القطاع، والحفاظ على ملاءة مالية آمنة وقدرة على الاستثمار والتوسع مستقبلاً.

كما ستقوم بتطوير وإنشاء وتشغيل مصنع جديد لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين ومنتجات متخصصة أخرى بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية ذات الصلة.