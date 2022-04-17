"المجموعة السعودية" تقر توزيعات أرباح النصفين الأول والثاني بـ7.5% لكل منهما

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية" عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول والثاني من العام 2022، بإجمالي نحو 1.13 مليار ريال.

وقالت "المجموعة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي المبلغ الموزع عن النصف الأول من العام 2022، نحو 566.1 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 754.8 مليون سهم.

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وأضافت أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الخميس 30 يونيو 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي بيان منفصل، أعلنت "المجموعة السعودية"، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 566.1 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2022، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 754.8 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الخميس 14 أبريل 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وستعلن عن تاريخ التوزيع للنصفين الأول والثاني من 2022 لاحقاً.

كان مساهمو "بتروكيم"، و"المجموعة السعودية"، وافقوا في اجتماع الجمعية العمومية لكل شركة، على العرض المقدم من "المجموعة السعودية" لمساهمي "بتروكيم" لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من "المجموعة السعودية".

ويكون الاستحواذ بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار 1.27 سهم في "المجموعة السعودية" مقابل كل سهم في "بتروكيم" وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين "بتروكيم" و"المجموعة السعودية" بتاريخ 27 أكتوبر 2021.