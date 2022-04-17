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"رعاية" توقع عقداً لتجديد مبنى مستشفى رعاية الرياض بـ41 مليون ريال

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شركة رعاية الصحية السعودية
شركة رعاية الصحية السعودية
سوق السعودية

"رعاية" توقع عقداً لتجديد مبنى مستشفى رعاية الرياض بـ41 مليون ريال

مع شركة الوفائية للمقاولات

دبي - العربية.نت

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أعنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية السعودية "رعاية"، توقيع عقد مع شركة الوفائية للمقاولات لتجديد مبنى مستشفى رعاية الرياض بقيمة 42 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه سيتم تجديد مبنى مستشفى رعاية الرياض تماشياً مع مراحل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تهدف لتحسين تجربة المريض ورحلته.

وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل في مدة زمنية تصل إلى 18 شهراً.

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