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أرباح "المملكة القابضة" تقفز إلى 5.9 مليار ريال في الربع الأول من 2022

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المملكة القابضة
المملكة القابضة
سوق السعودية

أرباح "المملكة القابضة" تقفز إلى 5.9 مليار ريال في الربع الأول من 2022

نتيجة مكاسب من بيع نصف حصتها في شركة زميلة وارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المملكة القابضة، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 6407.4% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 5.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 91.06 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح المملكة القابضة بنسبة 1361% مقارنة بصافي ربح نحو 405.43 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت المملكة القابضة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة وأيضا ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وكذلك ارتفاع ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وأيضا ارتفاع دخل توزيعات أرباح بالإضافة إلى ارتفاع مكاسب من استبعاد عقار استثماري.

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وأضافت أن ذلك على الرغم من الانخفاض في المكاسب الأخرى وأيضا ارتفاع مصروف الزكاة بالإضافة إلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وكذلك ارتفاع مصروف ضريبة الدخل وارتفاع النفقات المالية.

كانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت عن قيام إحدى شركاتها التابعة وهي شركة المملكة للاستثمار 1(تي إس إف) بتوقيع اتفاقية بيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة بما يعادل 23.75% بقيمة إجمالية تبلغ 8.29 مليار ريال سعودي واحتفاظها بنسبة 23.75% من ملكية شركة فورسيزونز القابضة.

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