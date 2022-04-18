الجرافات: عقد جديد بـ 363 مليون درهم لـ"الإنشاءات البترولية"

فازت شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية" المملوكة بالكامل لشركة "الجرافات البحرية الوطنية" بعقد لتركیب الأعمدة الأحادية لهياكل التوربینات الرياحية.

وأوضحت "الجرافات البحرية" في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن العقد قيمته 363 مليون درهم من شركة "ياننج ويند باور المتحدة التاوانية"، لتركیب الأعمدة الأحادية لهياكل التوربینات الرياحية في حقل يانلن للرياح البحرية، بحسب "الخليج" الإماراتية.

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كانت شركة "الجرافات البحرية" قد حققت قفزة في أرباح الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت الأرباح الصافية 65.4 مليون درهم، بنمو 146.79% مقارنة بأرباح 26.5 مليون درهم في الربع الأول 2021.

ووافق مجلس إدارة الشركة على تملك غير مواطني الإمارات لــ 49% من رأسمال الشركة كحد أقصى.

وكانت الجمعية العمومية للشركة أقرت مؤخراً توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فيما تمت المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 8 ملايين درهم.