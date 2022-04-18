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الخزانة الأميركية تعتزم التضييق على المتهربين من عقوبات روسيا

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وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الخزانة الأميركية تعتزم التضييق على المتهربين من عقوبات روسيا

يلين ستحث أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على زيادة الضغط على روسيا

واشنطن - رويترز

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قال مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين إن وزيرة الخزانة جانيت يلين ستحث أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على زيادة الضغط على روسيا لإنهاء "حربها المتهورة" في أوكرانيا.

وقال مسؤول آخر إن وزارة الخزانة ستركز جهودها على التضييق على أولئك الذين يتهربون من العقوبات الشاملة التي فُرضت على روسيا بسبب الحرب، وأولئك الذين يسهلون مثل هذه المحاولات.

وأضاف أن يلين ستتخلف عن بعض اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين هذا الأسبوع لتأكيد رأي الولايات المتحدة بأنه ينبغي استبعاد روسيا من المؤسسات المالية الدولية.

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