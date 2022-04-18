تراجع أرباح بنك أوف أميركا 12% في الربع الأول

تراجعت أرباح بنك أوف أميركا، بنسبة 12 في الربع الأول في أول انخفاض فصلي منذ 2020.

تجاوزت أرباح البنك 7 مليارات دولار في الربع الأول، مقارنة بـ8 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

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وأتت هذه الأرباح أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وسجل البنك ارتفاعاً في إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية بنسبة 9%، فيما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.4 مليار دولار بفضل النمو القوي للودائع والقروض.