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تراجع أرباح بنك أوف أميركا 12% في الربع الأول

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وول ستريت

تراجع أرباح بنك أوف أميركا 12% في الربع الأول

تجاوزت أرباح البنك 7 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

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تراجعت أرباح بنك أوف أميركا، بنسبة 12 في الربع الأول في أول انخفاض فصلي منذ 2020.

تجاوزت أرباح البنك 7 مليارات دولار في الربع الأول، مقارنة بـ8 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأتت هذه الأرباح أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وسجل البنك ارتفاعاً في إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية بنسبة 9%، فيما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.4 مليار دولار بفضل النمو القوي للودائع والقروض.

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