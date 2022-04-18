سوق السعودية
عمومية "الأهلي السعودي" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 9%
عن النصف الثاني من 2021
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي التي انعقدت أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9% من رأس المال، ما يعادل 0.90 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام 2021.
وأفاد البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، بأن العمومية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2022.
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وذكر البنك أن العمومية وافقت أيضا على استخدام 2.85 مليون سهم من فائض أسهم الخزينة نتيجة صفقة الاندماج لتخصيصها للدورة الأولى من برنامج الحوافز بالأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين.
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