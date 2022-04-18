عمومية "ساب" توافق على توزيع أرباح نقدية بـ3.6% عن النصف الثاني من 2021

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك السعودي البريطاني "ساب" في اجتماعها أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3.6% من رأس المال، ما يعادل 0.36 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، وذلك كأرباح عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق الثلاثاء 19 أبريل 2022.

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وأضاف أنه سيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهمين اعتباراً من تاريخ يوم الاثنين الموافق 25 أبريل الجاري.

وذكر البنك أن "العمومية" وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.

وأشار إلى أن "العمومية" وافقت أيضا على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأول للاستثمار، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لساب (بصفتها المشتري) ، و"إتش إس بي سي العربية السعودية" بصفتها "البائع" خلال عام 2021 ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أنتوني كريبس وستيفن موس وسمير عساف وديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب عضو مجلس الإدارة خلال عام 2021)، مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holding BV. وذلك بالنقل المقترح لما يلي:

- أعمال إدارة الأصول.

- أعمال الإقراض بهامش التجزئة.

- أعمال وساطة التجزئة من البائع إلى المشتري "الصفقة المقترحة" حيث سيقوم "ساب" بتمويل المشتري بمبلغ إجمالي قدره 440 مليون ريال لإتمام الصفقة المقترحة.