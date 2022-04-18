محمد العبار يدرس عددا من المشروعات الاستثمارية في مصر

التقى رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور مصطفى مدبولي، المستثمر الإماراتي، محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات بمصر، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية والمهندس خالد عباس.

وقال محمد العبار، إنه يتم بالفعل حالياً دراسة عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتميزة مع وزارة الإسكان، مؤكداً أن مصر دوماً بلد الفرص، وبلد الخير، وتحقق شركاته بها نجاحات واسعة، وعائداً على الاستثمار.

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واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال اللقاء، عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري، وغيره، والتي يتم بحثها مع المستثمر الإماراتي محمد العبار، سواء في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المدن القائمة، ضمن المشروعات بالمناطق التي يتم تطويرها، مشيراً إلى أن شركة "إعمار" لديها تجارب ناجحة في السوق المصرية، ونبحث حالياً فرص التوسع في مشروعات واستثمارات جديدة.