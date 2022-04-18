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مساهمو الأسمنت العربية يقرون توزيع أرباح نقدية 15% عن النصف الثاني

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شركة الأسمنت العربية
شركة الأسمنت العربية
سوق السعودية

مساهمو الأسمنت العربية يقرون توزيع أرباح نقدية 15% عن النصف الثاني

بواقع 1.5 ريال لكل سهم

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة الأسمنت العربية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021 بواقع 1.5 ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره 150 مليون ريال بما يعادل 15% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنهم وافقوا أيضاً على ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2021 بقيمة 125 مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021، هو 275 مليون ريال بما يعادل 27.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 2.75 ريال للسهم.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق".

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ويبدأ توزيع الأرباح عن طريق بنك الرياض يوم الخميس بتاريخ 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022.

وأقر المساهمون الأداء المالي للشركة للعام المالي 2021.

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