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أرباح "الخزف السعودي" تهبط 27.5% إلى 51.3 مليون ريال بالربع الأول

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الخزف السعودي
شعار شركة الخزف السعودي
سوق السعودية

أرباح "الخزف السعودي" تهبط 27.5% إلى 51.3 مليون ريال بالربع الأول

بسبب تراجع المبيعات 10%

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة الخزف السعودي، بنسبة 27.48% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 51.29 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 70.73 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الخزف السعودي بنسبة 8.87% مقارنة بصافي ربح نحو 47.11 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة الانخفاض النسبي في الطلب، رافقه انخفاض في هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وفي المقابل كان هناك انخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية.

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تراجعت المبيعات بنسبة 10% إلى 396.15 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 440.34 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

كانت أرباح الخزف السعودي، قد ارتفعت بعد الزكاة والضريبة بنسبة 200.9% إلى 233.79 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 77.7 مليون ريال أرباحها في 2020.

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