.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "سلوشنز" ترتفع 38% في الربع الأول لـ283 مليون ريال 

  • الخط
solutions by stc
solutions by stc
سوق السعودية

أرباح "سلوشنز" ترتفع 38% في الربع الأول لـ283 مليون ريال

بدعم ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 104 ملايين ريال خلال الفترة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، ارتفاع أرباح الربع الأول من عام 2022 بنسبة 38% إلى 283 مليون ريال، قياسا على 205 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة في الربع الأول بنسبة 148.2% قياسا على أرباح 114 مليون ريال في الربع الأخير من عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 104 ملايين ريال نتيجةً لارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 552 مليون ريال إلى 2.418 مليار ريال.

"سلوشنز" توقع عقداً مع "إس تي سي" بـ195 مليون ريال لتجديد برمجيات أوراكل شركات سوق السعودية "سلوشنز" توقع عقداً مع "إس تي سي" بـ195 مليون ريال لتجديد برمجيات أوراكل

وذكرت الشركة أن ارتفاع الإيرادات قابله زيادة في تكاليف الإيرادات بمبلغ 448 مليون ريال.

وأرجعت الشركة الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 44.8% وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة بنسبة 13.4% والخدمات الرقمية بنسبة 9.3%.

وجاء ذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ (15.5 مليون ريال)، نتيجةً للارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ (25.5مليون ريال)، والذي قابله انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 10 ملايين ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قرية يمنية تتحدى ميليشيا الحوثي بإحياء طقوس رمضان جماعيًا قرية يمنية تتحدى ميليشيا الحوثي بإحياء طقوس رمضان جماعيًا
اكتشف المزيد