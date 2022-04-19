أرباح "سلوشنز" ترتفع 38% في الربع الأول لـ283 مليون ريال 

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، ارتفاع أرباح الربع الأول من عام 2022 بنسبة 38% إلى 283 مليون ريال، قياسا على 205 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة في الربع الأول بنسبة 148.2% قياسا على أرباح 114 مليون ريال في الربع الأخير من عام 2021.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 104 ملايين ريال نتيجةً لارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 552 مليون ريال إلى 2.418 مليار ريال.

وذكرت الشركة أن ارتفاع الإيرادات قابله زيادة في تكاليف الإيرادات بمبلغ 448 مليون ريال.

وأرجعت الشركة الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 44.8% وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة بنسبة 13.4% والخدمات الرقمية بنسبة 9.3%.

وجاء ذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ (15.5 مليون ريال)، نتيجةً للارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ (25.5مليون ريال)، والذي قابله انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 10 ملايين ريال.