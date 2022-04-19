الأرباح الفصلية لـ"الكويت الوطني" تقفز 38% إلى 116 مليون دينار

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الكويت الوطني بنسبة 38% لتصل إلى 116 مليون دينار.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 90 مليون دينار.

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وأرجع البنك ارتفاع الأرباح إلى تراجع خسائر انخفاض القيمة وارتفاع صافي إيرادات التشغيل على الرغم من ارتفاع جزئي في مصروفات التشغيل.

وكانت الجمعية العمومية للبنك أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الاسمية (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) عن نتائج العام المالي 2021.

ووافقت العمومية أيضا على مقترح توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% أي 5 أسهم لكل 100 سهم.