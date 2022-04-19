سهم "تويتر" يسجل أكبر مكاسب في أسبوعين بعد الإعلان عن "الحبوب السامة"
الخطة تسمح بإصدار أسهم جديدة لجميع المساهمين بسعر مخفض باستثناء إيلون ماسك
سجل سهم شركة تويتر أمس، أكبر مكاسب في أسبوعين بعد إعلان الشركة عن خطة "الحبوب السامة" أو ما تعرف بـ"poison pills" لمنع استحواذ إيلون ماسك العدائي على الشركة مقابل 54.2 دولار للسهم.
وتسمح الخطة بإصدار أسهم جديدة لجميع المساهمين بسعر مخفض باستثناء ماسك، ما يخفّض ملكيته الحالية في الشركة البالغة حاليا 9.2%.
وكان ماسك، أعلن يوم أمس بأنه لن يقوم بدفع أي مبلغ لمجلس إدارة "تويتر" كتعويض عن الخدمة في حال استحواذه على الشركة.
يشار إلى أن مجلس إدارة "تويتر"، ذكر في بيان الجمعة الماضي، أنه سيتحرك ضد عرض شراء من قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، حيث اعتمدت الشركة خطة لحقوق المساهمين لحماية نفسها من عرض الاستحواذ النقدي الذي قدمه ماسك بقيمة 43 مليار دولار.
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