شركة  "شيك على بياض" تعتزم الاستحواذ على منصة Deezer للموسيقى

يعتزم الملياردير فرانسوا بينولت والمؤسسون الآخرون لشركة I2PO وهي شركة "شيك على بياض" أو ما تعرف بـSPAC، الاستحواذ على منصة Deezer الفرنسية لبث الموسيقى، بقيمة مليار يورو، وإدراجها في البورصة.

ومن المخطط إدراج Deezer في باريس في شهر يوليو المقبل بمجرد إتمام الصفقة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

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ويتوقع أن يجمع الكيان المشترك ما لا يقل عن 120 مليون يورو من المستثمرين الأصليين وكذلك المستثمرين الجدد.