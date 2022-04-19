شركات
شركة "شيك على بياض" تعتزم الاستحواذ على منصة Deezer للموسيقى
بمليار يورو
يعتزم الملياردير فرانسوا بينولت والمؤسسون الآخرون لشركة I2PO وهي شركة "شيك على بياض" أو ما تعرف بـSPAC، الاستحواذ على منصة Deezer الفرنسية لبث الموسيقى، بقيمة مليار يورو، وإدراجها في البورصة.
ومن المخطط إدراج Deezer في باريس في شهر يوليو المقبل بمجرد إتمام الصفقة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.
مادة اعلانية
ويتوقع أن يجمع الكيان المشترك ما لا يقل عن 120 مليون يورو من المستثمرين الأصليين وكذلك المستثمرين الجدد.
اقرأ أيضاً
-
إلى أين يتجه سعر الدولار؟.. رئيس تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك يجيبمع استمرار الين الياباني في الضعف خلال الفترة الحالية قصص اقتصادية
-
غازبروم الروسية لم تحجز سعة لنقل الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا لشهر مايوتم حجز حوالي 24.6 مليون متر مكعب يومياً من سعة عبور الغاز الروسي عبر Velke Kapusany على الحدود بين سلوفاكيا وأوكرانيا طاقة
-
الخطوط السعودية تنقل 5.1 مليون مسافر في الربع الأول بارتفاع 75%النمو جاء نتيجة للحراك السياحي في العديد من مدن المملكة سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية