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هيئة السوق المالية تعتمد زيادة رأسمال أرامكو إلى 75 مليار ريال عبر توزيعات مجانية

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أرامكو
أرامكو

هيئة السوق المالية تعتمد زيادة رأسمال أرامكو إلى 75 مليار ريال عبر توزيعات مجانية

بزيادة 15 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أرامكو السعودية زيادة رأس مالها من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، عبر منح أسهم مجانية للمساهمين.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيكون عبر منح (1) سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة، أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم بزيادة قدرها 20 مليار سهم.

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وأكدت الهيئة بأنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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