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"الإسلامي للتنمية" يعين بنوكا ومؤسسات مالية لإصدار صكوك دولارية

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البنك الإسلامي للتنمية
شعار البنك الإسلامي للتنمية
بنوك

"الإسلامي للتنمية" يعين بنوكا ومؤسسات مالية لإصدار صكوك دولارية

مدتها خمس سنوات

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن تعيينه عدة بنوك ومؤسسات مالية، لترتيب إصدار صكوك دولارية مدتها خمس سنوات.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف ‭AAA‬ من "موديز" و"ستاندرد أند بورز" و"فيتش"، وقد عين كلا من سيتي بنك وبنك دبي الإسلامي وإتش.إس.بي.سي و"إس إن بي كابيتال" و"ناتكسيس" و"ستاندرد تشارترد" و"سوستيه جنرال"، لترتيب إصدار الصكوك.

ومن المتوقع أن يكون إصدار الصكوك، بالحجم القياسي، الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

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